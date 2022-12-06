سعيد: النصوص والمكاتب جاهزة وتم التعيين فلماذا لم يبدأ العمل بالصلح الجزائي؟

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها أمس الاثنين، إلى مقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس العاصمة ومعاينته الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، أن النصوص والمكاتب جاهزة وتم التعيين، مؤكدا عدم وجود مبرر لعدم الانطلاق بالعمل بالصلح الجزائي، بقوله: « هناك شيء غير طبيعي » .

وشدد الرئيس على أنه يُفترض أن يبدأ العمل بأقصى سرعة في إطار الشفافية المطلقة، مبرزا بأن هناك أموالا طائلة موجودة في الداخل وأموالا طائلة موجودة في الخارج مع تعبير البعض عن استعدادهم للصلح مع الشعب التونسي وليس مع من يُريد توظيف هذا الصلح لفائدته .

وأضاف الرئيس: « نحن في سباق ضدّ الساعة .. لا بُدّ أن نختصر المسافة في التاريخ لنكون في مستوى الأمانة.. بإمكانياتنا الذاتية يُمكن أن نُحقق أكثر بكثير و تبقى دائما رؤوسنا مرفوعة في السماء فبإمكانياتنا نفدي تونس والشعب التونسي » .

واستنكر سعيد اختلاق الأزمات للتنكيل بالشعب التونسي، مضيفا بقوله: لا يمر يوم واحد إلا ويتم فيه إثارة مشكل لأن العملية مقصودة والأمر غير طبيعي.. لن نترك من يتلاعبون بالدولة ويرتمون كخونة في أحضان الخارج » .

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