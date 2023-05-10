سعيد: هدف عملية جربة زعزعة الاستقرار وزرع بذور الفتنة ولكن لن يقدروا على ذلك

أكد رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء، أن الهدف من عملية جربة الجبانة اليائسة البائسة التي جدت مساء الثلاثاء وخلفت شهداء وجرحى هو زعزعة الاستقرار وزرع بذور الفتنة والشك ولكن لن يقدروا على ذلك .

وأبرز الرئيس بأن هناك دولة ومؤسسات، مشددا على أن الشعب التونسي يعلم جيدا مخططات هؤلاء المجرمين، مضيفا بقوله: « دولتنا قوية بمؤسساتها وبقواتها المسلحة العسكرية والأمنية وقوية بشعبها الواعي والمتيقظ … ومن يعمل على التشكيك في قدرات الدولة فهو واهم » .

وشدد سعيد على أنه ماض في الاستجابة لمطالب الشعب التونسي ليصنع تاريخا جديدا لتونس مشرقا يقوم على العدل والحرية والسيادة الوطنية.

وأوضح سعيد بأن المجرم حاول الدخول إلى المعبد والغاية هي زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة ولكن بفضل يقظة قواتنا المسلحة الأمنية والعسكرية لم يتمكنوا حتى من الوصول إلى هذا المعبد.

وأعلن الرئيس أنه تم توجيه طائرة عسكرية لنقل الجرحى خلال عملية جربة للمستشفى العسكري بتونس سواء من الأمنيين أو من المدنيين، مقدما التعازي لعائلات كل من سقط في هذه العملية الغادرة الجبانة ومتمنيا الشفاء العاجل لكل الجرحى الذين تتم الإحاطة بهم إحاطة كاملة، وفق قوله.

كلمات البحث :استقرار;سعيد;عملية جربة;فتنة