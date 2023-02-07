سعيد: الواجب المقدّس الاستجابة لمطالب التونسيين ولا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آماله

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 بقصر قرطاج، بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدّي لكلّ من لا يزال يسعى إلى اختلاق الأزمات وبثّ الفتن والإشاعات.

كما شدّد رئيس الدولة على أن المسؤولية اليوم والواجب المقدّس هو الاستجابة لمطالب التونسيين ولا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آماله.

كما تناول اللقاء عددا من المشاريع التي يتم العمل المتواصل على إنجازها، ومن بينها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة. كما دعا رئيس الدولة إلى التسريع في انطلاق عدد من الهياكل كمؤسسة فداء، فالمؤسسات لا يتم إنشاؤها إلا لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.

وشدّد رئيس الجمهورية على العمل دون انقطاع لاختصار المسافات، ومن غير المقبول التباطؤ ولو لحظة واحدة لأن كل تأخير يزيد الأوضاع تفاقما ويستغله من لا دأب لهم سوى التشكيك فضلا عن فسح المجال لهم لمزيد التآمر على الدولة والوطن.

كما تم التعرض، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة توجيه المساعدات إلى أشقائنا في كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف الضحايا فضلا عن هول الدمار الذي حصل في هذين البلدين الشقيقين.

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