سعيد: الوطن لن يتعافى إلا بقضاء ناجز وعادل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتناول اللقاء مسائل متّصلة خاصة بالزمن القضائي وملفات أخرى تتعلق بعدد من القضايا وبمآلها وبدور المجلس الأعلى للقضاء العدلي في الإسراع بالنظر في جملة من الممارسات حتى تكون قصور العدالة قصورا يأخذ فيها كل ذي حق حقه.

كما تناول الاجتماع التكوين الذي يتلقاه القضاة بالمعهد الأعلى للقضاء حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بقطع النظر عن الأسباب التي حفّت بإنشاء هذه المؤسسة في السنوات الثمانين من القرن الماضي، فإن القائمين على المعهد يجب أن يطوروا مناهج التدريس حتى يحقق المعهد أهدافه الحقيقية في التكوين والتأطير والإعداد ليكون القضاة في مستوى الأمانة الجسيمة والمسؤولية الكبيرة في إقامة العدل.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن الوطن لن يتعافى من هذا الوضع الذي تردى إليه إلا بقضاء ناجز وعادل لا فرق فيه بين المتقاضين مهما كانت مواقعهم.

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