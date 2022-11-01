سعيد: الوقت حان من أجل توحيد مواقف الدول العربية

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة 31 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء، أن الوقت حان من أجل توحيد المواقف حتى تستعيد سوريا عافيتها ويستعيد اليمن السعيد سعادته وتستعيد ليبيا مكانتها ونستعيد نحن كأمة عربية وكدول عربية زمام المبادرة وقيادة قضايانا.

وقال سعيد: « لا بُدّ أن نستشرف المستقبل معا لحفظ أمننا القومي ولحفظ سيادتنا واستقلالنا ولتجاوز كل التحديات والاستجابة لمطالب شعوبنا ».

وأكد رئيس الدولة أننا مدعوون إلى وضع رؤية جديدة تعكس الوعي بضرورة توحيد الصفوف ونبذ الانقسامات وإيجاد الحلول لأي خلاف بروح من المسؤولية العميقة.

وشدد الرئيس على أننا اليوم في حاجة أكيدة لتعزيز التعاون العربي المشترك وإصلاح عميق لمنظومة عملنا وفق آليات جديدة ومقاربات مبتكرة تقوم على حوار شفاف وصريح وبناء تأخذ في الاعتبار أولويات المنطقة وتحدياتها ضمن مقاربة شاملة قائمة على التضامن وعلى لمّ الشمل تحت مظلة عربية واحدة .

وتعمد سعيد بأن تونس ستواصل السعي من أجل تحقيق التضامن العربي والتكامل والتعاضد .

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