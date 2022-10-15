سعيد: اليد في اليد سنُعيد المجد لتونس ونُنقذ الدولة والشعب من العابثين بها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء ببنزرت صباح اليوم السبت، انه سيُواصل على النهج نفسه الذي بدأ فيه ولن يقبل إلا بالنجاح وبالنصر المُبين .

وقال الرئيس في محادثة له مع عدد من المقاوين الذين كانوا حاضرين: « إذا عاهدنا نُنجز فعلا .. اليد في اليد سنُعيد المجد لتونس ونُنقذ الدولة التونسية والشعب التونسي من براثن كل هؤلاء الذين يعبثون ويُحاولون العبث بمقدرات الشعب » .

وأضاف سعيد: « الشهداء لن ننساهم… متمسكون بحقنا في الجلاء وسيحصل جلاء جديد حتى تتخلّص تونس من كل من يريد ضرب استقلالها أو يكون عميلا للخارج وخائنا » .

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