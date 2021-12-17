سعيد: باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة، بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الحادية عشر للثورة .

وأكد رئيس الجمهورية أن المسار لا بدّ أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة وفي ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.

وبين الرئيس بأن السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء.

واعتبر الرئيس أن أرواح الشهداء وآلام الجرحى ومطالب الشعب التونسي يجب أن تبقى أمانة نحملها جيلا من بعد جيل لأننا باقون على العهد ولن نتراجع في ما عاهدنا الله والشعب عليه.

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