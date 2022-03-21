سعيد: بدأت تلوح في الأفق أنوار ستشُعّ على كل التونسيين

تعهّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال مساء الأحد، بالعمل على حماية كل التونسيين وتأمين حياتهم اليومية في كافة المجالات والعمل على تطبيق القانون على كل من يحاول المساس بالمرافق العمومية للدولة أو التلاعب بقوت المواطنين.

وأضاف الرئيس: « مررنا بساعات عصيبة ولكننا تجاوزناها معا.. كان الظلام في بعض الأحيان حالكا وكان الليل طويلا ولكن بدأت تلوح في الأفق أنوار ستشُعّ عليكم وعلى أبناءنا وأحفادنا بعد أن نكون قد عبّدنا أمامهم الطريق » .

وقال الرئيس إنه سيواصل العمل لتنظيم الاستفتاء يوم 25 من جويلية القادم بعد أن يتم تشريك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم واقتراحاتهم بالنسبة إلى النظام السياسي الجديد لتتولى لجنة التأليف تجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي ويحفظ الدولة والحقوق والحريات.

كما أفاد الرئيس بأن وطننا ملئ بالخيرات طافح بالثروات، مشددا على أنه آن الأوان لأن تتحرر لأن الاستقلال هو الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.

وأضاف سعيد: « نسعى من أجل تونس جديدة ومن أجل جمهورية جديدة ولا شك أن الشعب التونسي بدأ يشق طريقه بكل ثبات نحوها.. إلى العمل يا أبناء شعبنا العظيم وإلى الأمام ولا مجال إلى العودة إلى الماضي ماضي هذا وذاك. »

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