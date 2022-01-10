سعيد: بعض العواصم الغربية تحت تأثير دوائر مالية تتهمنا بعدم احترام القانون

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين، أن بعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية تُريد أن تقول إننا لا نحترم القانون، وفق تعبيره.

وبين سعيد بأن من تم وضعهم في الإقامة الجبرية متهمون بتدليس جوازات السفر وتجاوزات في التسيير وإعطاء جوازات السفر لمن كانوا موضوعين في لائحات الإرهاب، مؤكدا أن هناك الوثائق لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما تُثبت تورطهم في جرائم كثيرة .

وقال الرئيس إن في تونس الحرية يعتبرونها ثلبا وقذفا عن طريق وسائل الإعلام ومن يقف وراء هؤلاء من اللوبيات ينسحب عليهم قول الشاعر مظفر النواب « يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار » .

كما أضاف الرئيس: « في الأخبار يُشوهون الحقائق ويتحدثون عن بعض المسائل التافهة ثم يتحدثون عن القضايا الجوهرية وكل يوم يضعون على أعمدة الصحف « الاستفتاء الإلكتروني » بين ضفرين لو وضعوا أنفسهم بين ضفرين لكان أفضل » .

وأوضح الرئيس بأن الاستشارة الوطنية ليست بدعة بل تتنزل في إطار استفتاء إلكتروني للتعرف على الاتجاهات السائدة لدى الرأي العام.

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