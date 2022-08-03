سعيد: بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 بقصر قرطاج، بكل من سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، ومروان العباسي، محافظ البنك المركزي.

وتناول الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء.

وأضاف سعيد: « إذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد وإما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها. »

واعتبر سعيد أنه قد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين باسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة.

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