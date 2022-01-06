سعيد: بعض من تولوا وظائف عليا في المحاكم كانوا ومازالوا امتدادا لقوى سياسية ولعصابات إجرامية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بعميد المحامين إبراهيم بودربالة يوم أمس الأربعاء، أنّ النص المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يتمّ على أساس مقاييس موضوعية بل تمّ على أساس مقاييس ذاتية وعلى مصالح مادية وتحالفات سياسية، مبرزا بأنه تم تمرير جملة من القواعد القانونية الهدف منها خدمة جهة معينة .

وأوضح الرئيس بأن البعض ممن تولوا السلطات والوظائف العليا في المحاكم كانوا في وقت من الأوقات ومازالوا امتداد لا لسلطة بل لقوى سياسية وعصابات إجرامية.

وأضاف الرئيس: « هناك أناس يعتقدون أنهم فوق الدولة وهم يُفجرون الدولة من الداخل » ، مشددا على أن العدل أساس العمران والظلم أساس الخراب.

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