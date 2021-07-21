سعيد: تجميع التونسيين أمام مراكز التلاقيح جريمة مُدبرة والصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة

استنكر رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لقناة العربية اليوم الأربعاء، أن تجميع التونسيين أمام مراكز التلقيح يوم أمس عملية مدبرة من قبل الأشخاص النافذين داخل المنظومة السياسية، معتبرا إياها جريمة في حق تونس الهدف منها انتشار العدوى ليس التلقيح.

وقال الرئيس إن هناك من كان وراء هذه العملية لترتيب أوضاع سياسية، مشددا على أن الجائحة السياسية في تونس أكثر من جائحة كورونا .

كما أكد سعيد في التصريح ذاته، أن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد بما في ذلك المعدات التي تلقتها تونس في شكل هبة من البلدان الشقيقة والصديقة.

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