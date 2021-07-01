سعيد: تفشي الوباء بهذا الشكل نتيجة لجملة من الاختيارات السياسية التي وراءها لوبيات

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 1 جويلية 2021، إلى مقر وزارة الداخلية، أين اجتمع مع عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة وذلك لمتابعة تطور الوضع الأمني في البلاد في ظل الارتفاع المتواصل والسريع في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19.

وأسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لا سيّما في المناطق التي تُسجل معدلات مرتفعة للإصابات بهذا الفيروس، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وشدد الرئيس على أن قرار حظر الجولان لا يجب أن يكون فيه تخاذل أو ارتباك أو ارتباط ببعض الأشخاص الذين لهم أموال ونهبوا تونس بل يجب أن يكون وطنيا شجاعا

كما قال الرئيس إن الوضع الصحي وتفشي الوباء بهذا الشكل هو نتيجة لجملة من الاختيارات السياسية التي وراءها لوبيات ونتيجة لجملة من الاختيارات غير الموفقة، مشددا على أن حظر الجولان من اختصاص رئيس الجمهورية والولاة.

كلمات البحث :الاختيارات السياسية;سعيد;وباء