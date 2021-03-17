سعيد: تمت إثارة قضية نذير وسفيان وأدعو إلى مزيد البحث عنهما في ليبيا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء، أنه تمت خلال زيارته إلى ليبيا إثارة قضية نذير القطاري وسفيان الشوارابي والبحث المتواصل عنهما، مشيرا إلى أن النائب العام هو الذي يتولى هذه العملية .

وقال سعيد إنه على يقين بأن الليبيين سيستغلون كل عنصر أو قرينة يُمكن أن تُفيد في هذا المجال للبحث عن حقيقة اختفاء القطاري والشورابي .

كما دعا سعيد الليبيين إلى مزيد البحث عن نذير وسفيان في ليبيا، مؤكدا ثقته في أنهم لن يتوانوا في التوصل إلى الحقيقة .

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