سعيد: تمّ استبعاد الكثير من الكفاءات التي رفضت إلاّ أن تكون في خدمة الوطن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الخميس 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي وخاصة ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره في حين أن عديد المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة ولا تنقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها.

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى أن الإدارة تعج بكفاءات عالية ولكن تم استبعاد الكثيرين من الذين رفضوا أن يكونوا إلا في خدمة الوطن والدولة.

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