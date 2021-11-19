سعيد: تمّ انتداب العشرات بل الآلاف بشهائد مزورة بناء على ولاءاتهم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.

وتطرّق اللقاء إلى اللقاء الذي جمع رئيس الدولة، ظهر اليوم، بعدد من الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.

وبيّن رئيس الجمهورية أن القانون الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.

وأكّد رئيس الدولة على أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة.

وبين سعيد بأنه تمّ انتداب العشرات بل الآلاف بشهائد مزورة، حيث أن الختم الذي وُضع على بعض الشهائد غير صحيح وتم انتداب هؤلاء الأشخاص بناء على ولاءاتهم وتواطئ الجهات التي مكنتهم من هذه الشهائد.

وتعهد الرئيس بأن يجعل من الانتدابات انتدابات حقيقية تخلق الثروة وتُمكن من تفجير إمكانيات الشباب في إطار قانوني مختلف عن الأطر القانونية الكاذبة.

وشدد الرئيس على أنه لا بُدّ من استرجاع الأموال المنهوبة ثم يتم إنشاء شركات من صنف جديد وهي الشركات الأهلية والتي يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات .

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