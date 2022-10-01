سعيد: تمّ تعطيل التمويلات لبناء المدينة الطّبية في القيروان لحسابات داخلية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها اليوم السبت، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، أنّه تم تعطيل التمويلات التي كانت موجود في وقت من الأوقات لبناء المدينة الطّبية في القيروان لحسابات داخلية، عوض أن يتعاون الجميع لرصد التمويلات اللازمة.

وشدد الرئيس على أن ذلك دليل على ما اعبترها « وطنية عميقة جدا لدى هؤلاء الأشخاص » ، مبرزا بأن الأمر لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية بل يتعلّق بجميع التونسيين.

وأعلن الرئيس عن وجود مشروع لبناء مستشفى عمومي في قابس.

كما أكد سعيد أن الصحة حق من حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الإحاطة والرعاية بالمرضى على غرار المصحات الخاصة.

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