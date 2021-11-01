سعيد: توصّلت ببرقية تُؤكّد وجود تمويل خارجي لـ3 أحزاب

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله ليلى جفال، وزيرة العدل، ونجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات اليوم الاثنين، أنه توصل ببرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ3 أحزاب، وتتضمن تقريرا من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية يُؤكّد على صحة العقود المُبرمة بين جهات سياسية وشركات علاقات عامة وضغط أجنبية، مشددا على أن الأمر ثابت من خلال تقرير محكمة المحاسبات ومن خلال تقرير وزار العدل الأمريكية، ومتسائلا عما ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تُرتب عن هذه الجرائم الانتخابية.

وكان هذا اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الدولة على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يقل أهمية عن الدستور، وذكّر بأن القضاء هو أساس مجتمعات والدول.

وشدّد رئيس الدولة على أنه لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه، وبيّن يقينه بأنه لن يتحقق أي تقدّم في أي مجال إلا إذا عمّ العدل في المجتمع.

وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر لقضاة محكمة المحاسبات على حسّهم الوطني وعلى نزاهتهم، ودعا القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة الآثار القانونية تبعا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مختلفة، وأشار، أيضا، إلى أنه يجب إعداد مرسوم في الغرض.

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