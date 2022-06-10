سعيد: تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا ومستعدّة لدعم جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 10 جوان 2022 بقصر قرطاج، نجلاء منقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة.

وذكّر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بموقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد، مشيرا إلى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا، وجدّد الإعراب عن استعداد بلادنا الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي الشقيق من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.

وبيّن رئيس الجمهورية أن تونس تحترم خيارات الشعب الليبي، وهي على ثقة بأنه يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكّنه من النجاح في الخروج من هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به بالرغم من صعوبة الظرف الإقليمي والدولي وحدّة التحديات المطروحة وتعدّدها.

ومن جانبها، قدّمت نجلاء المنقوش عرضا حول آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إرساء حوار حقيقي جامع يمهّد لخطوات سياسية قادمة ويحمي ليبيا من مخاطر التقسيم والتدخل الخارجي.

كما أعربت نجلاء المنقوش عن امتنان ليبيا لموقف تونس الثابت ولدورها الفاعل في الدفع نحو تسوية سلمية تجسيدا لعلاقات الأخوة الصادقة القائمة بين البلدين وللقيم الحضارية والتاريخية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

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