سعيد: تونس تشكو من عديد الصعوبات ولكنها تزخر بعديد الثروات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 23 ماي 2023 بقصر قرطاج، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لأن تونس دولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يجب أن يلتزم بها الجميع.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون كلّ من يتحمّل المسؤولية مهما كانت درجتها مثالا في الانضباط وفي التقشف وفي التعفّف، فضلا عن الحياد وخدمة الدولة دون سواها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلا بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية، فتونس تشكو من عديد الصعوبات ولكنها تزخر في نفس الوقت بعديد الثروات ليست أقلّها ثروتها البشرية، ويكفي تصوّر آليات جديدة حتى ننطلق جميعا لتحقيق إرادة الشعب في العزّة والكرامة وحتى نعبُر جميعا من الإحباط واليأس إلى الأمل والاطمئنان.

كلمات البحث :الصعوبات;تونس;ثروات