سعيد: تونس جاهزة لاحتضان قمة الفرنكوفونية ولكن ..

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حوار أجراه مع قناة فرانس 24 نشر اليوم الأربعاء، أن تونس جاهزة لاحتضان قمة الفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة، مشددا على سعي تونس لتحقيق كل عناصر النجاح.

واستدرك سعيد قائلا إنه رغم جاهزية تونس لاحتضان القمة، إلا أن البعض يُريد احباطها ويعمل على إفشالها لا لإفشال القمة في حد ذاتها ولكن لحسابات سياسية سيأتي الوقت للحديث عنها وللإفصاح عن كل تفاصيلها، وفق تعبيره.

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