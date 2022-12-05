سعيد: تونس ستبقى عظيمة وستبقى للأجيال القادمة أقوى وأقوى

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 بالقصبة، على موكب إحياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أنه موعد وطني لاستحضار المعاني الحقيقية للعمل النقابي، مضيفا بقوله: » إرثنا عظيم ورجالنا عظماء » .

كما قال سعيد: « تونس ستبقى عظيمة وستبقى للأجيال القادمة أقوى وأقوى لأننا ثابتون على نفس المبادئ التي انطلق منها الوطنيون الصادقون الأحرار الذين أرادوا أن تكون تونس لكل التونسيين حرة مستقلة ذات سيادة ولن تتنازل عن سيادتها أبدا » .

وشدد الرئيس على أن تونس للتونسيين، معتزا بالإنتماء إليها، ومتعهدا بالعمل إلى آخر رمق حتى تكون تونس في مستوى الأحلام التي كانت موجودة في السنوات العشرين وفي السنوات الثلاثين وقبل الاستقلال كما حلموا بها الذين فدوا بلادهم بدمائهم الطاهرة الزكية.

كلمات البحث :تونس;سعيد