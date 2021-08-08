سعيد: تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران

تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأحد 8 أوت2021، إلى مركز التلقيح بمعهد فرحات حشاد برادس، لمتابعة عمل المراكز المفتوحة في كامل تراب الجمهورية في افتتاح أيام التلقيح المكثف ضد فيروس كوفيد-19.

وقام رئيس الدولة بجولة بالمركز واطلع على سير العمل فيه والإجراءات المتخذة لتهيئة أفضل الظروف ضمانا لحسن سير عمليات التلقيح.

وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية ولكافة المتدخلين في أيام التلقيح المكثف، وثمن حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم وإرادتهم القوية.

وأكد رئيس الدولة على أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا.

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