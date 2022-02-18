سعيد: تونس ستكون في الموعد ومن بين البلدان المنتجة للقاح كورونا

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 ببروكسيل، في مؤتمر الإعلان عن الدول الإفريقية التي تمّ إختيارها للإستفادة من تقنيةMrna الحديثة الخاصة بالتلاقيح وهي تونس وجنوب إفريقيا وكينيا ومصر والسنغال ونيجيريا.

ودار هذا المؤتمر بحضور رؤساء الدول الإفريقية المعنية، فضلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمدير العام للمنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم غييربيسوس.

وألقى رئيس الجمهورية كلمة ذكّر فيها بمبادرة تونس بالتعاون مع فرنسا في اعتماد مجلس الأمن للقرار 2532، وأشار إلى أن جائحة كوفيد 19 أبرزت مدى أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشجيع على نقل التكنولوجيا.

وأعرب رئيس الدولة عن شكر تونس على هذه الثقة في قدراتها على تطوير انتاج اللقاحات، معتبرا أن هذا اليوم تاريخي في التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الصحية.

وقال الرئيس: « تونس عملت من دون هوادة على أن تكون هناك مقاربة إنسانية مختلفة عن المقاربات الدولية.. الكفاءات متوفرة ولا بد أن نُقارب المشاكل القادمة بنفس الحس والشعور بالمسؤولية » .

وشدد سعيد على أنه لا بد أن نصنع التاريخ معا بالنسبة لجوائح قادمة ولتعاون مثمر وتصور لآليات مختلفة عن الآليات التي أبرزت جائحة كوفيد أنها منقوصة وغير كافية.

وأعلن الرئيس أن تونس ستكون في الموعد ومن بين البلدان المنتجة لهذا اللقاح.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإختيار سيمكن بلادنا من الإنطلاق في مسار لتصنيع اللقاحات على المستوى الوطني، وهو يعكس التقدير الدولي لجهود تونس في المجال الصحي ويكرس الثقة في توفر الموارد البشرية والخبرات والكفاءات المُتمكنة من طُرق وأساليب التعامل مع الجائحة وبقية الطوارئ الصحية مما يجعلها مؤهلة لإستيعاب تقنية Mrna الخاصة بالتلاقيح وإعتمادها في أسرع الآجال.

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