سعيد: تونس في حاجة إلى تصفية تُخلّصها من الأدران التي علقت بها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال تدشينه لمركز الطب الجراحي والاستعجالي بجندوبة اليوم الاثنين، أن تونس في حاجة إلى تصفية من نوع آخر، تصفية تُخلّصها من الأدران التي علقت بها وتسعى بكل جهدها لأن في قلوبهم مرض لن يُشفيهم مستشفى أو طبيب أو ممرّض، مشددا على أن تونس من هذه الأمراض السياسية كما سيُشفى المرضى في المؤسسات الاستشفائية.

وأكد الرئيس أنه توجه إلى بيت تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى، مشددا على أن الآلات موجودة وكل الأسرة موجودة وليس هناك على الإطلاق أزمة كما يُشارع ذلك في عدد من وسائل الإعلام أو من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الرئيس إلى أن هناك الكثير من التلاعب وقع في عدد من المؤسسات كالدراسات التي استمرت لـ5 سنوات بخصوص المدينة الطبية في القيروان، مضيفا بقوله: « لو دخل طالب لكلية الطب وأمضى 5 سنوات لتحصل على الدكتوراه » .

وتعهد سعيد بالعمل على أن تكون الصحة للجميع على قدم المساواة في أي شبر وبالعمل على أن تكون تونس قبلة للمرضى الذين يُريدون المداواة والمعالجة على أرض تونس.

وشدد الرئيس على أن الصحة حق من حقوق الإنسان وسيعمل على إنجاز مثل هذه المشاريع في كل المدن، مبرزا بأن الصحة لن تكون مقتصرة فقط على عدد من المستشفيات الكبيرة بعدد من المدن الكبيرة على غرار العاصمة ويجب أن تتوفر لكل المواطنين لكافة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية على قدم المساواة .

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