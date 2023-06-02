سعيد: تونس قادرة على أن تعطي دروسا لا أن تتلقاها من أي جهة كانت

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 2 جوان 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء نتائج مختلف الاجتماعات التي عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة زيارته مؤخرا إلى باريس.

من جهة أخرى، أكّد رئيس الجمهورية على تمسّك تونس بسيادتها وعلى ثوابت سياستها الخارجية ومن أهمّها رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أنه كما نرفض أن نتدخل في شؤون غيرنا نرفض أن يتدخل أحد في شؤوننا لأن شأننا نابع من إرادة شعبنا.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أن لتونس تاريخ أثرى بكثير من عديد الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات، مذكرا بأن الشعب التونسي الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية لن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء، وأن تونس قادرة على أن تعطي دروسا لا أن تتلقى دروسا من أي جهة كانت.

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