سعيد: تونس لا يُمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها ولا نقبل أن نكون بلدا للتوطين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 19 جوان 2023 بقصر قرطاج، نانسي فايز، وزيرة الداخلية الألمانية، و جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي.

وتطرّق اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة الراسخة والاستراتيجية القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات وإلى الحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب وفق رؤى وتصورات جديدة.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها.

كما جدّد رئيس الجمهورية موقفه بضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، ودعا إلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية.

وقال سعيد إن المعاملة التي يجدها القادمون من بلدان الساحل والصحراء في تونس معاملة إنسانية أفضل بكثير من المعاملة التي يجدونها في عديد الدول الأخرى.

وأبرز الرئيس بأن هناك شبكات إجرامية تتجار بالبشر وبأعضائهم، مشددا على أن الحلول لا يُمكن أن تكون إلا جماعية بناء على مقاربة جديدة بفكر جديد.

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