سعيد: تونس ليست للبيع أو للتسويغ ودولتنا لن تكون أبدا بضاعة للمقايضة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم الاثنين، أنّ تونس ليست للبيع أو للتسويغ وسيادة الشعب وسيادة الدولة التونسية لن تكون أبدا بضاعة للمقايضة أو للبيع والشراء.

وأكد الرئيس أنه « كلما ازدادت التحديات كلما كانت العزيمة أكبر والإرادة أشد في رفعها وتجاوزها وتخطيها، معتبرا أنه من المفارقات الغريبة في تونس أن البعض ممن دأب على الرقص على الحبال متى تقطع حبل من الحبال التي يرقص عليها لا يتردد أبدا في صنع حبل جديد من كل أنواع الألياف فيشتم ويكيل التهم الباطلة الكاذبة ولا يطاله أي تتبع على الإطلاق ويشتكي زورا وبهتانا من التضييق على الحريات وهو مؤمن من قبل قوات الأمن » .

وقال سعيد لقوات الأمن الداخلي: « نفتخر بكم وسنحاول الإحاطة بكم من كل الجوانب الاجتماعية وتوفير كل مستلزمات العمل لضمان أحسن الظروف « .

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