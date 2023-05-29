سعيد: تونس متمسكة بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في إطار المصلحة المشتركة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 29 ماي 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وشدّد رئيس الجمهورية على سيادة الدولة التونسية وعلى ضرورة التعامل الندّ للندّ خاصة وأن بعض الأقلام في المدة الأخيرة مازال أصحابها يهزّهم الحنين إلى خطب جيل فرّي Jules Ferry .

كما أكد رئيس الجمهورية على تمسّك تونس بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي في إطار المصلحة المشتركة.

وذكّر رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، بالمبادرة التي كان تقدّم بها بخصوص تنظيم قمة تجمع دول شمال إفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة التي لا يمكن أن توصف إلا بغير الإنسانية. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها وحدودها فضلا عن أنها تقوم على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الهجرة غير النظامية.

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