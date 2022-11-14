سعيد: تونس موحّدة ولن تتحوّل إلى مقاطعات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة حفظه في إطار القانون.

ودعا رئيس الجمهورية الجميع إلى احترام تشريع البلاد وعدم التطاول على مؤسساتها، مؤكّدا على أن تونس موحّدة وستبقى كذلك بعيدا عن أضغاث أحلام من يسعى إلى تحويلها إلى مقاطعات يتصرّف فيها البعض خارج قوانين الدولة التونسية.

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