سعيد: تونس وفية لشهدائها ومصير الوطن أمانة في رقابنا جميعا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على موكب إحياء ذكرى عيد الشهداء اليوم الأحد 9 أفريل 2023، أن مصير الوطن أمانة في رقابنا جميعا، مشددا على أنه سيواصل وسيستمر ولا عودة إلى الوراء إطلاقا.
وقال سعيد: « ستبقى ذكرى شهدائنا خالدة في تاريخ كل وطني تونسي.. جحافل الشهداء في تونس لن ننساهم أبدا فتونس وفية لشهدائها ولن تنسى من أعطاها خدمة لها وليس لأي جهة أخرى. »
وأضاف الرئيس: « كلنا فداء لهذا الوطن.. دمائهم أمانة في رقابنا ولن نتنكّر لهم، هم الذين مهدوا الطريق بأرواحهم ولم يترددوا في مواجهة المستعمر بما أمكن لهم » .
وشدد الرئيس على أنه بإمكانياتنا الكبيرة يُمكن أن نُحقق ما يعتبره البعض من قبيل المعجزات.
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