سعيد: ثروة زوجة أحد المحامين 100 مليار بالرغم أنها عاطلة عن العمل

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بـ إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة اليوم الخميس، أنه لا مجال للعودة إلى الوراء ولا للمساس بالحقوق والحريات .

وشدد الرئيس على أنه لن يقبل أي تجاوز للقانون من أي كان مهما كان موقعه، مشيرا إلى أن ثروة زوجة أحد المحامين تبلغ 100 مليار بالرغم أنها عاطلة عن العمل بامتلاكها عقارات في أريانة المرسى والفحص مع امتلاك محلات تجارية في عدد من الأحياء الراقية مع أملاك أخرى.

وبين سعيد بأن أحد نواب الشعب له أملاك باسم زوجته وباسمه وتحصل حينما تولى بعض المهام داخل الدولة على 1500 مليون دينار موثقة، مع وجود العديد من الوثائق الأخرى وتبلغ قيمة الوثيقة الواحدة 100 ألف دينار .

ودعا الرئيس المحامين إلى الاصداح بكلة الحق، مشيرا إلى أن بعض الوثائق سُرقت من الملفات أمام المحاكم بتواطئ من بعض للأشخاص.

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