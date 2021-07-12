سعيد: جائحة سياسية مفتعلة ابتُلينا بها وسيأتي لقاحها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش تلقيه الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا بمركز التلقيح المحلّي بحي الرفاهة بالمنيهلة صباح اليوم الاثنين، أنه لم يقبل بالتطعيم إلا لتشجيع التونسيين على التلقيح.

وأكد الرئيس للشعب التونسي أن تونس لن تخسر الحرب وستُواجهها بإمكانياتها وبإرادتها وبكفاءاتها وبقدراتها العسكرية والأمنية والطبية وشبه الطبية.

وشدد الرئيس على أنه لا خوف على التونسيين من اللقاحات المعتمدة في تونس بقطع النظر على الأسماء لأنه لا يقع التطعيم بها إلا بعد أن يتثبت منها الإطار الطبي تثبتا كاملا، مشيرا إلى أن تونس ستقضي على الجائحة وستعود الحياة إلى طبيعتها.

وأفاد الرئيس بأن تونس تعاني من جائحة سياسية مفتعلة ابتُليت بها وسيأتي لقاحها، معتبرا أن بلادنا في حاجة إلى لقاح سياسي وسيتوفر حينما توضع النصوص التي يُريدها الشعب لا حين توضع النصوص على المقاس .

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