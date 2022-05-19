سعيد: حريصون على تطهير البلاد بقضاء عادل فما أكثر المظالم التي ارتكبوها ولكن لا عقاب !

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن باب الحوار سيفتح اليوم في إطار قانوني واضح بمرسوم بتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والذي سيتم التداول فيه اليوم.

وأكد الرئيس للجميع أنه حريص على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية التي لا أثر لها في الواقع والتطبيق، مع حرصه على تطهير البلاد بقضاء عادل ، مضيفا بقوله: « فما أكثر الحقوق التي أضاعوها وما أكثر المظالم التي ارتكبوها ولكن لا عقاب ولا جزاء !! » .

وشدد سعيد على أن من يهاب إرادة الشعب وحاول يائسا وفشل في ضرب الاستشارة الوطنية لا يُمكن أن يكون إلا عدوا للشعب، معتبرا أن من يتباكى على العتبات في الداخل والخارج لا يُؤمن إطلاقا لا بسيادة الشعب ولا بسيادة الدولة التونسية.

وقال الرئيس : أرادوا تزوير العقول ولكنهم فشلوا في أكثر من مرة .. وصرفوا آلاف الآلاف من الدينارات ومليارات المليارات بالعملة الأجنبية ولكن فشلوا أيضا » .

كما تعهد رئيس الدولة بمحاولة توفير كل الظروف بإعادة النظر في عملية ترسيم الناخبين حتى تُفتح المشاركة للجميع.

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