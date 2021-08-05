سعيد: خبز وماء ولا عودة أبدا إلى الوراء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 5 أوت 2021 بقصر قرطاج، السيد بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

وتوجه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.

وشدد الرئيس على أنه لامجال للتفريط في أي حبة من قمح أو من شعير، و لا مجال لقمح مسرطن، مضيفا بقوله: « خبز وماء ولا عودة أبدا إلى الوراء » .

وقال الرئيس إن أي شخص أو جهة يُمكن أن تعبث أو تفكر مجرد التفكير في العبث بقوت التونسيين فسيتم تطبيق القانون عليهم تطبيقا كاملا، معتبرا أن المس بقوت التونسيين هو بمثابة الخيانة العظمى للوطن.

وأشار الرئيس إلى أنه ليس هناك حوار إلا مع الصادقين والثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه هناك أحرار وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، وأضاف بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبأنه لا حوار الا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

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