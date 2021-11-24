سعيد: خزينة الدولة تنقصها المليارات والمليارات في خزائن مضاربين يتخفون وراء رجال سياسة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة اليوم الأربعاء، أن العديد من البضائع اختفت فجأة من الأسواق كالحديد والأدوية وموجودة في مخازن المجرمين الذي يُضاربون ويحتكرون ويُريدون التنكيل بالشعب واختلاق الأزمات لإدارة الأزمات.

وقال الرئيس إن خزينة الدولة تنقصها المليارات، موضحا بأن المليارات في خزائن المجرمين المضاربين الذي يتخفون وراء بعض رجال السياسة المحترفين للسياسة والكذب والافتراء حتى لا تطالهم يد القانون .

وأكد الرئيس أنه على المحتكرين والمضاربين الذي لهم خزائن أن يفهموا بأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمامهم، مشددا على أنه سيتم تطبيق القانون وإن لم تكفي هذه القوانين فيُمكن اللجوء لمراسيم كي لا يتم ترك الشعب للجوع والعطش ولقمة سائغة في يد هؤلاء.

وقال سعيد: « لا مجال لترك بعض المواد الأساسية موضوعا للمضاربة والاحتكار.. لدينا من النصوص القانونية ما يكفي لتسليط العقوبات على من لم يرتدع » .

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