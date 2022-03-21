سعيد: خطأ بشري وراء حادث اصطدام قطارين ومن لم يقم بواجبه سيتحمّل مسؤوليته

اخر تحديث : 21/03/2022

قيس سعيد يعد المصابين

تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 21 مارس 2022، إلى منطقة جبل الجلود بتونس العاصمة للوقوف على حيثيات حادث اصطدام القطارين الذي جد صباح هذا اليوم.
كما تنقل رئيس الجمهورية، إثر ذلك، إلى مستشفى شارل نيكول للاطمئنان على الحالة الصحية لبعض المصابين والاطلاع على ظروف العناية بهم.

وأكد الرئيس أنه لا بُدّ من تحميل المسؤولية للأشخاص الذين لم يقوموا بدورهم إلى أن وقع هذا الاصطدام، مشيرا إلى أن الحادث جدّ نتيجة خطأ بشري وأن من لم يقم بواجبه سيتحمّل مسؤوليته .

وأضاف الرئيس: « من يتهاون بأرواح البشر يجب أن يتحمّل مسؤوليته.. كله من التهاون وعدم الشعور بالمسؤولية » .


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