سعيد خلال القمة العربية: «علينا الحفاظ على الدول العربية فهناك من يعمل على اسقاطها»

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة القاها اليوم الجمعة 19 ماي 2023 خلال انعقاد الدورة 32 للقمة العربية، أن التحديات كبيرة وكثيرة امام العالم العربي، والتي تشترك فيها معظم الدول العربية، معتبرا أولاها الحفاظ على الدول العربية « لان هناك من يعمل على اسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى بالاقتتالات الداخلية ».

كما رحب الرئيس عن سعادته بعودة سوريا الى احضان الجامعة العربية « بعد احباط المؤامرة التي كانت تهدف الى تفتيتها وتقسيمها ليدفع الشعب السوري الثمن غاليا لتبقى سوريا دولة واحدة ».

وقال الرئيس: « نفس الارادة تجمع الدول العربية حتى يسترجع اليمن السعيد سعادته بوحدة شعبه والقضاء على كل اسباب الفرقة والانقسام، ايقاف سفك الدماء في السودان الذي قسموه شطرين في 2010 « فلا نريد سودانا ثالثا او رابعا ».

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