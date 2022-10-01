سعيد خلال زيارته مستشفى الرابطة: لا بُدّ من الإحاطة بالمرضى كالمصحات الخاصة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها اليوم السبت، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، ضرورة إعادة تنظيم كامل في مستوى إدارة المستشفى، مشددا على أن المعدات ليست في المستوى المطلوب.

وقال الرئيس إن الصحة حق من حقوق الإنسان، مبرزا بأنه لا بُدّ من الإحاطة والرعاية بالمرضى على غرار المصحات الخاصة، مضيفا: « موش إلي ما عندوش فلوس يموت وإلّي عندو فلوس ينجّم يداوي.. الفساد الموجود ينخر في المرفق العمومي للصحة’ .

وبين سعيد بأن المرفق العمومي للصحة يجب أن يكون مرفقا عموميا يتوفر فيه ما هو خارج المستشفيات، بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين في الواقع ليس فقط في الدستور والنصوص.

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