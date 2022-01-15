سعيد خلال لقاءه الطبوبي: نعرف مكانة اتحاد الشغل وليس هناك تنائي أو جفاء بيننا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت، معرفته لمكانة اتحاد الشغل ودوره الوطني في الكثير من المناسبات سواء على الصعيد الداخلي والعربي، مشددا على عدم وجود تنائي أو جفاء معه.

وقال الرئيس: « نحن مستمرون ثابتون ولا تهمنا الأراجيف والأكاذيب التي دأب عليها الكثيرون.. نحن نعمل بنفس المبادئ والقناعات التي انطلقنا بها » .

كما بين الرئيس بأنه سيعمل مع الاتحاد انطلاقا من ثوابته وقناعاته ولن يقبل النقاش مع اللصوص .

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