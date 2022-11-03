سعيد خلال لقائه بودن: الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية.

وتم التركيز، بالمناسبة، على التوازنات المالية للدولة وعلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة وإيجاد حلول سريعة لها بتضافر جهود الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول الفئات الضعيفة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، بل أن الاختيارات كلها يجب أن تتنزل في سياق ما طالب به الشعب التونسي منذ ديسمبر 2010 من شغل وحرية وكرامة وطنية.

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