سعيد خلال لقائه بودن: لن نخضع لأي ابتزاز ولن نقبل بأن يتدخل أحد في اختياراتنا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بالمكلّفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن مساء الخميس، انه لن يخضع لأي ابتزاز ولأي مساومة في الحق من أي كان، مشددا على أنه اختار طريقا أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس .

واعتبر سعيد أن الحقيقة بدأت تظهر للعيان ومن أراد أن يُشكك أن يحبط العزائم فليعلم أنه سيصطدم بجدار سميك ستتكسر عليه كل محاولات الابتزاز أو فرض خيارات معينة.

وشدد سعيد على أن الخيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على الإنجاز بعيدا عمن مصوا دماء التونسيين، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأن يتدخل أحد في اختياراتنا وأن من يريد محاولة التسلل وفرض اسم فليعلم أن محاولاته ستبوء بالفشل .

وقال الرئيس لبودن: « نحن نصنع التاريخ معا وسنواصل في صناعة تاريخ جديد لتونس وأنا على يقين من أنّك ستنجحين في هذه المهمة » .

كلمات البحث :ابتزاز;بودن;سعيد