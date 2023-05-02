سعيد خلال لقائه فريد بلحاج: الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023 بقصر قرطاج، فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتناول اللقاء علاقات تونس مع مجموعة البنك الدولي والمشاريع التي تم تمويلها، في السابق، من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية خاصة في المجال الاجتماعي على غرار تشييد المؤسسات التربوية على وجه العموم.

وأكّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها الاجتماعي، مشدّدا على أن معالجة عديد القضايا تقتضي اليوم صياغة تصورات جديدة تضع في الاعتبار، في المقام الأول، دور الدولة في توفير الحقوق الأساسية للإنسان من صحة وتعليم وضمان اجتماعي وغيرها من الخدمات.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن على الدولة أن تقضي على التفاوت الاجتماعي الذي حصل خلال العقود الماضية وأدى إلى مزيد تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

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