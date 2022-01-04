سعيد: دين علينا جميعا أن نوفر لذوي الشهداء الأسباب التي تجعلهم بعيدا عن الخصاصة

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال إشرافه على موكب تأبين الشهيدين النقيب البشير السعيداني والنقيب واثق نصر اليوم الثلاثاء، أنه يجب على التونسيين ألا ينسوا أبدا أبطالهم في مواجهة الأعداء من الخارج والحفاظ على مؤسسات الدولة في تقديم كل الخدمات حتى غير العسكرية على غرار النجدة والتعليم والانتخابات.

واعتبر الرئيس أنه دين علينا جميعا أن نوفر لذويهم ولهم كل الأسباب التي تجعل منهم بعيدا عن كل خصاصة وفقر، موضحا بأن من استُشهد يجب أن يبقى في نظر الإدارة كأنه على قيد الحياة على أن يتم في قادم الأسابيع إصدار مرسوم في الغرض.

وشدد الرئيس على أن من أقعده جرح عن العمل يبقى أيضا كأنه يعمل لحفظ كرامتهم ويعملون في ظل ظروف مريحة تُمكنهم من مواجهة المعارك والحروب والاطمئنان على وطنهم وذويهم.

كما أضاف قيس سعيد أنه سيتم في قادم الأيام تمكين الجيش، جيش الطيران والبر والبحر، بما يُمكّن من الحفاظ على الوطن وبما يُمكّن أيضا من الحفاظ على أرواحهم .

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