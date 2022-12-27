سعيد: ذوو الإعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، يسري المزاتي، رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وبوراوية العقربي، الكاتب العام للمنظمة.

وذكّر رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بالملتقيات التي تم تنظيمها وشارك فيها لإدراج حقوق ذوي الاعاقة في نصّ الدستور.

وأبرز رئيس الجمهورية أن النصوص لا تكفي وحدها بل لا طائل من ورائها إن لم تجد طريقها إلى التطبيق، وأن المؤسسات حين تنشأ يجب أن تحقق أهدافها.

وشدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على أن ذوي الاعاقة يجب أن يكونوا مساهمين في صنع القرار، وخاصة على المستوى المحلي.

كما تم، بالمناسبة، إثارة قضايا تعليم ذوي الاعاقة إلى جانب تعيينهم في وظائف تؤخذ فيها بالاعتبار أوضاعهم الخصوصية.

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