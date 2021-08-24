سعيد: « رؤساء حكومات يتفقدون بئر القصعة وربما يأكلون من نفس القصعة »

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 بقصر قرطاج، محمّد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات.

وقال سعيد إن هناك رؤساء حكومات يتفقدون سوق الجملة ببئر القصعة وربما يأكلون من نفس القصعة، مؤكدا أن هناك احتكار للماء المعدني لمزيد التنكيل بالشعب و هناك مجموعات تعمل من أجل تجويع الشعب.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته، وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.

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