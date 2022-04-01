سعيد: رمضان ليس فرصة لمزيد الاحتكار وقد بدأنا اليوم ما عزمنا القيام به لتطهير البلاد

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة مباشرة من قصر قرطاج مساء اليوم الجمعة، بالتهاني للشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد الرئيس أن شهر الصيام ليس صياما عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بل هو شهر التقوى وتطهير النفوس فمن لم يدع قول الزور والعمل به ولم يدع الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه.

وشدد سعيد على أن شهر رمضان ليس فرصة لمزيد غلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار فلن تحصل المغفرة إلا لمن قامه إيمانا واحتسابا، معلنا أنه بدأ اليوم ما عزم القيام به ليلة الشهر المعظم لتطهير البلاد والمضي قدما في بناء جمهورية جديدة بناء على الاستشارة الشعبية والحوار مع الوطنيين الصادقين.

وقال سعيد إنه سيهل على الشعب التونسي هلال جديد سيصل إلى ليلة التمام وسيُشرق فجر جديد على تونس، مضيفا بقوله: « اللهم ما أفسدته سنوات الظلام الحالكة يُصلحه شهرك المُعظّم الذي أنزلت فيه القرآن العظيم » .

كلمات البحث :احتكار;رمضان;سعيد