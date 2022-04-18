سعيد: سائرون بالقانون وعلى درب مشروعية شعبية جلية ولن تُثنينا العقبات عن مواصلة الطريق

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين، بمناسبة إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، أنه ماضٍ قُدما في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن سيادته غير عابئ بهذا البؤس السياسي الذي لا يُوازيه غير بؤس من يتقلبون على وسادة اليأس ويُريدون لعب أدوار البطولة ويتوهمون فعلا أنهم أبطال ويُمعنون فيه عمدا للتنكيل بالتونسيين.

وأضاف الرئيس: « إننا دائما على العهد ولن تُثنينا لا العقبات لا الأراجيف ولا الأوهام التي ينشرونا ويعتقدون أنها حقيقية عن مواصلة الطريق » .

كما قال رئيس الدولة: « سائرون بالقانون وسائرون على درب مشروعية شعبية ظاهرة جلية إلا بالنسبة لمن لم يُشفوا من مرض في قلوبهم لا ينفع معهم طب ولا دواء ولا تنفع معهم إلا وصفة طبية شعبية مشروعة قد تحد من سقمهم ومن المرض الذي سكن قلوبهم إن كان سقمهم مازال ينفع فيه عقار أو خليط كيميائي من دواء. »

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