سعيد: ستأتي الحقائق مُزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما دُبر له

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، أن الحقائق ستأتي مزلزلة مدوية حتى يعرف الشعب ما دبر له في السنوات والعقود الماضية.

وشدد الرئيس على أن من يتباكى على حرية التعبير بالرغم من أنه ليس لديه حرية التفكير بل مأجور من قبل قوى لا تزال تعمل في الظلام يتحدث كل يوم في القنوات الإذاعية والتلفزية بكل الطرق، متسائلا: « هل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج واحد أو تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعّلق بالصحافة؟ » .

وقال الرئيس: « أكاذيب وأراجيف يعرفها الشعب الذي يعلم كل شيء وستأتي الحقيقة بالنسبة للتونسيين ليعلم من عبث بقوته ومن يحاول ضرب السلم الأهلية » .

واعتبر الرئيس أنه من المفارقات الغريبة التي لم تعرفها إلا تونس أنَّ من يُهدد بالاغتيال ويُكرر ذلك على مسامع الجميع والأدلة واضحة وثابتة هو تحت حماية الأمن.

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