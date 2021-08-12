سعيد: ستأتي غسالة النوادر السياسية عن طريق القانون وستُطهِّر الذين عبثوا بالتونسيين

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 12 أوت 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وذلك بحضور رضا الغرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية.

وكشف سعيد بأن هناك من يعمل الآن على قطع مياه الشرب في بعض المناطق، مشددا على أن بعض الكوارث مفتعل بل يرتقي إلى مرتبة الجريمة.

وقال الرئيس: « ستأتي غسالة النوادر السياسية ليس في مسالك المياه ولكن عن طريق القانون بالرغم من أن البعض مكانه قنوات تصريف المياه وستُطهر الذين عبثوا بالتونسيين في كل مظاهر الحياة » .

وشدد الرئيس على أنه سيعمل بدون هوادة على أن يعود الماء لكل التونسيين، مشيرا إلى أن من أراد أن يُشوه الحقائق فالتاريخ كفيل بفضحه.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها.

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